Путин поблагодарил Эрдогана за личный вклад в развитие «Турецкого потока»

Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора президент находился на борту судна, задействованного в строительстве газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что уровень взаимодействия России и Турции находится на более высоком уровне, чем со многими другими странами. «У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — цитирует «Интерфакс» слова президента.

При этом Путин подчеркнул, что во многом это происходит благодаря личному участию Эрдогана. «Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной поддержки», — заявил глава государства.

Путин отметил оперативность, с которой ведутся работы по сооружению газопровода, который соединит две страны. Соглашение о его строительстве было подписано осенью 2016 года. «И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты», — подчеркнул он. Путин поздравил Эрдогана с началом работ по сооружению газопровода и рассказал, что сейчас российские строители ведут работы по прокладке его глубоководного участка.

Разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошел во время посещения российским президентом крупнейшего в мире строительного судна Pioneering Spirit. Этот трубоукладчик занимается стыковкой мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».

Строительство газопровода в Турцию, который был запланирован еще в 2014 году, было отложено, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24 на границе с Сирией. Из-за этого инцидента партнерство двух стран по ряду проектов было заморожено. Однако в июне 2016 года Реджеп Эрдоган принес России извинения за сбитый самолет, после чего сотрудничество было возобновлено. Соглашение о строительстве газопровода было подписано в октябре 2016 года, а 7 мая «Газпром» начал прокладку труб у российского побережья в Черном море.