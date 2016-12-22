Замглавы Минкомсвязи не отнес Telegram к незаменимым мессенджерам

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин не стал называть Telegram незаменимым, об этом сообщает «Интерфакс»

«Незаменимых у нас нет», — сказал он, отвечая на вопрос, чем можно будет заменить Telegram, если Роскомнадзор примет решение о блокировке мессенджера.



​При том Волин отказался предсказать эффект от этого и реакцию рынка. «Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», — сказал чиновник.



О том, что Telegram может быть заблокирован на территории России, сегодня заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Обращаясь к владельцу мессенджера Павлу Дурову в открытом письме, Жаров пригрозил блокировкой в том случае, если компания не предоставит всех необходимых, по российскому законодательству, данных.



«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации», — написал глава надзорного ведомства.



На момент публикации представитель Telegram не ответил на запрос РБК. Ранее в компании заявляли, что никогда и ни при каких условиях власти не получат доступ к данным мессенджера. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявляли разработчики.



Согласно новому закону, который вступил в силу с 1 января, организаторы распространения информации, к которым относятся мессенджеры, обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий». Кроме того, они должны предоставлять эти сведения по первому требованию российских властей.