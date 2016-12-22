В Пакистане 11 человек погибли при атаке смертника на отделение полиции

В Пакистане смертник на машине, начиненной взрывчаткой, попытался прорваться к отделению полиции в городе Кветта, сообщает пакистанский телеканал GeoTV со ссылкой на местных чиновников. В результате атаки погибли 11 человек.

Атака произошла в районе, где расположены здания, связанные с правоохранительными органами, в том числе офис начальника местной полиции. Целью террориста было полицейское отделение. Смертник был остановлен на подъезде к зданию, на охранном периметре. Во время проверки он привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности. При взрыве пострадали дежурившие на посту полицейские. Из 11 погибших четверо являются сотрудниками полиции, еще 12 человек, в том числе девять полицейских, пострадали.

С осуждением атаки уже выступило руководство страны, в том числе президент Мамнун Хусейн, премьер-министр Наваз Шариф и глава МВД Низар Али Хан. Представитель правительства провинции Белуджистан Анварул Хак Какар обвинил в причастности к теракту власти соседней Индии.

В начале апреля теракт произошел в пакистанском городе Лахоре. При атаке террориста-смертника на военных, обеспечивающих охрану проведения переписи населения, погибли шесть человек.