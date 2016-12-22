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The Times нашла на русскоязычном сайте пароли от почты министров Британии
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The Times нашла на русскоязычном сайте пароли от почты министров Британии
Общество, 07:38
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The Times нашла на русскоязычном сайте пароли от почты министров Британии

Газета The Times сообщила об обнаружении на одном из русскоязычных сайтов для хакеров списка логинов и паролей от электронных почт британских госслужащих и министров. Данные были доступны для продажи или обмена.

По данным газеты, на сайте появилась информация о почтовых ящиках министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и министра образования Джастина Грининга. Издание утверждает, что на форуме также обнаружена информация для входа в электронную почту 1000 членов и работников парламента, 7000 сотрудников полиции и более 1000 работников британского МИДа.

В Национальном центре кибербезопасности заявили, что пересмотрят руководство для правительственных ведомств по защите данных после ознакомления с расследованием The Times.

По данным издания, хакеры использовали данные с сайтов LinkedIn, MySpace и других. Эксперты безопасности предупредили о том, что мошенники могут использовать украденные данные для доступа к правительственным документам, а также для шантажа.

Ранее на этой неделе высокопоставленные представители Министерства внутренней безопасности США сообщили конгрессу подробности об атаках «русских хакеров». По данным МВБ, хакеры просканировали на предмет уязвимости системы в 21 штате США. Речь шла об атаках летом и осенью 2016 года во время предвыборной президентской кампании в США.

Теги: хакеры , российские хакеры , взлом почты
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