AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном

Агентство Associted Press узнало о содержании требований четырех стран Персидского залива к Катару. Среди них — требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном

Доха, столица Катара (Фото: Hussein Malla / AP)

Четыре арабские страны — Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, а также выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ на арабском языке, который агентству передала одна из стран, вовлеченных в конфликт.

От Катара также потребовали разорвать все связи с организацией «Братья мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Кроме того, Катар должен отказаться от выдачи гражданства людям из перечисленных стран, а также депортировать всех бывших граждан Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, так как это расценивается ими как вмешательство во внутренние дела. Они также потребовали выдачи всех лиц, разыскиваемых в этих странах по подозрению в связях с террористами, и предоставить подробную финансовую информацию о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом.

Согласно документу, Катар должен также закрыть военную базу Турции на территории своей страны и ликвидировать телеканал «Аль-Джазира». Кроме того, арабские страны потребовали от Дохи компенсацию, однако точная сумма не указана.

​По данным издания, на выполнение всех требований Катару отведено 10 дней.

​Ранее телеканал ​Al Jazeera сообщил о передачи Кувейтом списка требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений с Катаром. Издание не уточняло список требований.

В начале июня The Wall Street Journal писала о том, что ведущие арабские государства начали составлять список требований к Катару. Требования касались шагов, направленных на сокращение объема вещания «Аль-Джазиры», прекращение предполагаемого финансирования террористов, разрыв отношений с руководством «Братьев мусульман».

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».