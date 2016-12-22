Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,22 59,71 EUR Нал. 67,37 66,66 USD Бирж. 59,94 -0,38 EUR Бирж. 66,89 -0,47 USD ЦБ. 60,15 +0,15 EUR ЦБ. 67,15 +0,35 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1860,05 +0,50% РТС 978,45 +0,53% Brent 45,37 +0,18% DJIA 21397,29 -0,06% Nasdaq 6236,69 +0,04% FTSE 7439,29 -0,11%
AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном
Лента новостей
Свалку в Балашихе закрыли после поручения Путина 06:32, Общество AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном 06:06, Политика CNN узнал о расследовании конгресса США связей Трампа с российским фондом 05:55, Политика СМИ узнали о плане конгресса допросить главу штаба Клинтон 05:42, Политика Прокуратура начала проверку после оскорблений ребенка медсестрой 05:14, Общество «Ведомости» узнали об отмене виз в Катар для граждан России 05:08, Политика Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран 04:44, Политика СМИ узнали об аресте принадлежащего Тельману Исмаилову ТЦ в Лас-Вегасе 04:32, Бизнес Reuters узнал о планах Индии купить беспилотники США на $2 млрд 04:23, Политика Конгресс CША пообещал предоставить военную помощь Украине 03:50, Политика «КоммерсантЪ» узнал о рекордной премии сотрудникам ВЭБа в 1,139 млрд руб 03:13, Деньги Минобороны назвало отправлявшие самолеты к границам России страны НАТО 02:53, Политика Красная дорожка Московского кинофестиваля. Фоторепортаж 02:15, Фотогалерея  Генконструктор национальной ПРО назвал дату создания системы 02:13, Политика Spiegel узнал о многолетней «прослушке» Берлином госструктур США 01:58, Политика Бывшего сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Китая 01:15, Общество Мария Захарова рассказала об истории создания песни с открытия ММКФ 00:50, Общество  Сотрудницу Минздрава уволили из-за критики поста о тяжелобольной девушке 00:19, Общество В Госдуме предложили снизить курортный сбор 00:00, Экономика Главный редактор издания «Страна.ua» задержан по делу о вымогательстве 22 июн, 23:57, Общество Fox News узнал об испытании КНДР двигателя для баллистической ракеты 22 июн, 23:32, Политика В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски 22 июн, 23:26, Общество Правительство решило повысить штрафы за продажу некачественного топлива 22 июн, 23:12, Экономика Сборная Германии потеряла очки в матче с Чили на Кубке конфедераций 22 июн, 22:58, Спорт Помощник президента России возглавил совет директоров «Роснефти» 22 июн, 22:49, Бизнес Манипуляции с пенсионными накоплениями граждан решили перекрыть 22 июн, 22:46, Финансы Кремль решил не менять избирательные законы к президентским выборам 22 июн, 22:38, Политика Трамп «увлекся шоу»: почему инвесторы решили ставить на евро 22 июн, 22:35, Экономика
AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном
Политика, 06:06
0
AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном
Агентство Associted Press узнало о содержании требований четырех стран Персидского залива к Катару. Среди них — требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном
Доха, столица Катара (Фото: Hussein Malla / AP)

Четыре арабские страны — Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, а также выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ на арабском языке, который агентству передала одна из стран, вовлеченных в конфликт.

От Катара также потребовали разорвать все связи с организацией «Братья мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Кроме того, Катар должен отказаться от выдачи гражданства людям из перечисленных стран, а также депортировать всех бывших граждан Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, так как это расценивается ими как вмешательство во внутренние дела. Они также потребовали выдачи всех лиц, разыскиваемых в этих странах по подозрению в связях с террористами, и предоставить подробную финансовую информацию о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом.

Согласно документу, Катар должен также закрыть военную базу Турции на территории своей страны и ликвидировать телеканал «Аль-Джазира». Кроме того, арабские страны потребовали от Дохи компенсацию, однако точная сумма не указана.

​По данным издания, на выполнение всех требований Катару отведено 10 дней.

​Ранее телеканал ​Al Jazeera сообщил о передачи Кувейтом списка требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений с Катаром. Издание не уточняло список требований.

В начале июня The Wall Street Journal писала о том, что ведущие арабские государства начали составлять список требований к Катару. Требования касались шагов, направленных на сокращение объема вещания «Аль-Джазиры», прекращение предполагаемого финансирования террористов, разрыв отношений с руководством «Братьев мусульман».

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Авторы: Мария Кокорева, Наталья Демченко.
Теги: Катар , арабские страны
Главное
CNN узнал о расследовании конгресса США связей Трампа с российским фондом Политика
Материалы по теме
«Ведомости» узнали об отмене виз в Катар для граждан России Политика
Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран Политика
Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку