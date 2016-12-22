Минобороны назвало отправлявшие самолеты к границам России страны НАТО

Российские военные летчики выполнили за неделю 14 перехватов иностранных разведывательных самолетов у границ страны, среди них истребители США, Норвегии и Швеции. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда».

По данным газеты, в воздух для перехвата были подняты самолеты дежурных сил противовоздушной обороны Су-27 и МиГ-31. Со стороны НАТО за неделю было проведено более 20 полетов у границ России, в частности, установлено 10 полетов самолетов-разведчиков США RC-135 и беспилотника Global Hawk.

Кроме того, зафиксировано 4 вылета самолетов Норвегии, Швеции — 3, по два вылета у Британии и Франции, по одному у Португалии и Японии.

Ранее, 21 июня, Минобороны сообщало, что всего за прошедшую неделю самолеты-разведчики США и НАТО совершили более десяти разведывательных полетов в непосредственной близости от российской границы, однако точное число вылетов и страны, проводившие полеты, ведомство не называло.

В этот же день во время полета в Калининград к самолету министра обороны России Сергея Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО F-16, однако его отогнал российский Су-27. Пентагон, в свою очередь, заявил, что американский самолет не совершал «ничего такого, чтобы вызвать такое поведение от российского Су-27».