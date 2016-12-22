В МИДе назвали «позорным глумлением» польский законопроект о памятниках

Депутаты сейма Польши действовали «с особым кощунством», принимая поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые разрешают властям демонтировать памятники и монументы, в том числе и солдатам Красной армии. Кощунство, в частности, заключается в том, что принятие поправок пришлось на годовщину начала Великой Отечественной войны. Такая оценка содержится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

«Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ — от тотального истребления», — подчеркнули в МИДе. Принятый закон в Москве расценивают как «позорное глумление над памятью погибших», говорится в сообщении. Такие шаги могут привести к обострению в российско-польских отношениях, добавили в ведомстве.

Нижняя палата польского парламента ранее 22 июня одобрила проект поправок в закон, запрещающий пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов. Поправки в случае вступления в силу наделяют власти правом демонтировать памятники и мемориалы советской эпохи. Законопроект предусматривает ряд исключений и ограничений. Так, перед демонтажем власти должны получить согласие от Института национальной памяти.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР. 23 августа 1939 Германия и СССР подписали договор о ненападении, который более известен как пакт Риббентропа — Молотова. Вместе с ним был согласован секретный протокол, который разграничивал сферы влияния двух государств в Европе. В частности, такие сферы влияния были установлены и в Польше.