Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo, после того как компания Pagebites Inc., которой он принадлежит, предоставила данные реестру организаторов распространения информации. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ведомства.​

В ведомстве пояснили, что обязанности организатора распространения информации должны исполняться в соответствии с законом и не зависят от факта внесения в реестр.

Роскомнадзор 2 мая заблокировал доступ к веб-сервису мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo в России. Также в список запрещенных сайтов внесли страницы мессенджеров BlackBerry, мессенджер Line («дочка» ​компании Naver Corporation из Южной Кореи) и видеочат Vchat.

Кроме того, ведомство 5 мая заблокировало сайт китайского мессенджера WeChat, однако 11 мая ограничения сняли после предоставления им данных для внесения в реестр.

О том, что правительство России одобрило закон о запрете анонимности в мессенджерах, писали 19 июня «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ. По информации документа, одобрение произошло из-за того, что эти сервисы могут передавать сообщения, которые «содержат информацию, распространяемую с нарушением законодательства России».