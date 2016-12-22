Кучма заявил о «ставящей на колени» Украину Европе

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что Европа «ставит Украину на колени», а экономика страны разваливается. ​Об этом он заявил на открытии международного форума, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам», — сказал он. «Где, какая конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги?! Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны!» — подчеркнул Кучма.

По его мнению, Украина «разваливается начисто», в стране осталась только металлургия, химия и сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет, «бюджет Украины на 70% заимствован», заявил Кучма.

Вместе с тем экс-президент подчеркнул, что ситуация на 90% зависит от самих украинцев. «Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой», — подчеркнул он.