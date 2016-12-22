В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж

В кафе в центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж за «малознакомого мужчину», с которым она познакомилась в соцсетях. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте столичного Следственного комитета.
Следователи уже задержали подозреваемого в убийстве девушки. Против него возбудили уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, днем 22 июня подозреваемый ворвался в одно из кафе на улице Машкова в центре Москвы и «не менее девяти» раз ударил ножом сотрудницу этого заведения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах столицы, подозреваемый и потерпевшая являются уроженцами Киргизии.