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Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube
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Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube
Политика, 17:27
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Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube

Симоновский районный суд Москвы арестовал главу избирательного штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова на пять суток за организацию несогласованного митинга 12 июня на Тверской улице в Москве через видеохостинг YouTube. Об этом сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Twitter.

Повестку в суд Леониду Волкову вручили во время онлайн-трансляции канала «Навальный. Live», сотрудник полиции появился в кадре. В разговоре с РБК глава штаба Алексея Навального уточнял, что ему «приписывают организацию митинга на Тверской».

В административном протоколе утверждалось, что Волков «через видеохостинг YouTube организовал 12 июня по адресу: ул. Тверская», несогласованную акцию. Таким образом глава штаба Навального совершил «правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ», отмечалось в документе.

Сам Волков в беседе с РБК назвал причину своего задержания «абсурдом». «Я делал ту же самую работу, которую делали все журналисты, освещающие митинги 12 июня. Когда были несанкционированные [митинги] — я проговаривал, что могут задержать», — отметил он. «Организация митинга путем стрима — такого еще не было», — подчеркнул Волков.

Он отметил, что за десять часов трансляции, которую он провел в блоге главы ФБК, неоднократно повторял, что в некоторых российских городах протестные акции будут несогласованные. «На несанкционированные никого не призываю выходить, потому что есть такие-то и такие-то риски», — утверждал Волков.

Акция оппозиции на Тверской улице в Москве. Фотогалерея

Антикоррупционные митинги по всей России прошли 12 июня. В столице акцию протеста согласовали на проспекте Сахарова, однако вечером перед митингом Алексей Навальный сообщил, что митинг на Сахарова отменяется, и призвал выйти жителей на Тверскую улицу. Митинг там с властями Москвы согласован не был.

Теги: арест , YouTube , Леонид Волков , митинг 12 июня
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