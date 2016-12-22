Около 1,6 млн россиян запретили покидать страну из-за долгов

Около 1,6 млн россиян не могут выехать за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал он. Аристов заявил, что служба судебных приставов приняла меры, чтобы упростить снятие ограничения на выезд за границу для должников. Он пояснил, что в случае, если россиянин выплатит долг, то приставы вносят его в реестр тех, у кого снято ограничение на выезд за границу. Директор ФССП добавил, что сотрудники федеральной службы ежедневно обрабатывают данный список.

В марте Аристов в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что срок снятия ограничений для должников на выезд за границу составляет десять суток. Он заявил, что ФССП готовит законопроект, который сократит этот срок до суток. Аристов также сообщал, что на конец 2016 года более одному миллиону должников было отказано в праве выезжать за границу.

В декабре 2016 года сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагалось дать судебным приставам право снимать ограничения с должников после того, как в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах появятся данные о том, что долг будет погашен.