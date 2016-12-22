Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны

Минобороны опубликовало ранее засекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны, об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



Как следует из сообщения, речь идет об уникальных, ранее никогда не публиковавшихся архивных документах. В них содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, служивших в первые дни войны, на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской Армии.

Генералов и маршалов, в частности, попросили сообщить, когда именно было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидающимся утром 22 июня 1941 года нападением Германии и какие меры в связи с этим распоряжением были приняты.



В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечает Минобороны.



К рассекреченным документам относятся также личные воспоминания военных о вступлении советских солдат в первый бой с немецко-фашистскими войсками.

«Условия, в которых наши войска вступили в войну, все участники первых боев описывают одним словом «неожиданно», - говорится на сайте «Так начиналась война», на котором опубликованы документы.



Всего цикл документов содержит более 100 страниц из фондов Центрального архива Минобороны России.