СМИ узнали о причинах решения перенести вручение ТЭФИ

На переносе вручения премии ТЭФИ с 27 июня на 3 октября настаивали все крупнейшие телевизионные холдинги из-за неточного голосования. Об этом сообщили источники на медиарынке, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали собеседники издания, по результатам первого этапа голосования были «аномальные перекосы». По словам источника на одном из каналов, наибольшее количество номинаций получил «ТВ Центр», который контролируется мэрией Москвы, а финалистами во многих номинациях стали каналы «Культура» (ВГТРК) и НТВ. В свою очередь, «Первый канал» получил «неожиданно» мало номинаций.

Как пояснил «Коммерсантъ», «этот год был не самым удачным для «Первого». Собеседник издания заметил, что голосование, которое проходило 21 июня, носило «жесткий корпоративный характер, а интересы корпораций «заслоняли творчество». По словам источника, жюри голосовало против «конкретных телеканалов».

На «Первом канале» заявили «Коммерсанту», что не были инициаторами переноса премии и что телеканал устраивают любые сроки ее вручения и любые ее результаты.

Топ-менеджер крупной медиакомпании рассказал газете, что холдинги решили «проверить настройки системы» голосования, чтобы «была соизмеримость контента и премии».

По словам гендиректора комитета индустриальных телепремий Майи Кобахидзе, решение о переносе конкурса было принято на собрании совета учредителей по итогам первого этапа голосования жюри. Она пояснила, что в 2017 году на 33 номинации были поданы 515 заявок. Во время первого тура онлайн-голосования жюри определяет шорт-лист из трех работ для каждой номинации, во время второго тура в каждой номинации определяется один победитель.



Как рассказала Кобахидзе, во время голосования члены жюри не разобрались с инструкцией и «проголосовали некорректно». По ее словам, некоторые «ошибочно выбирали одну программу вместо трех или просто нажимали не ту кнопку». После таких ошибок члены жюри обращались к организатору вручения ТЭФИ Михаилу Швыдкому, чтобы отдать свой голос другим кандидатам. Кобахидзе отметила, что система для подсчета голосов не позволяет переголосовать. В результате учредители пришли к выводу, что результаты голосования «не отражают реальной картины», и решили провести повторное голосование для «более объективного результата».

В свою очередь, Швыдкой в среду, 21 июня, заявлял, что вручение ТЭФИ было перенесено, «чтобы определить более достоверно и тщательно и выбрать и номинантов, и финалистов», передавало «РИА Новости».