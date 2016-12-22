Группа «Сумма» решила продать свой единственный девелоперский проект

Компания «Эверест», владельцем которой является ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящая в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, решила продать проект жилого комплекса на территории промышленной зоны № 49 «Бескудниково». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух риелторов, работавших с проектом, и девелопера, планирующего совершить покупку.

По словам девелопера, стоимость проекта составляет около 2,2 млрд руб. Руководитель департамента проектов компании Est-a-Tet Владимир Богданюк оценил инвестиции в строительство комплекса в 20,7 млрд руб.

По словам риелторов, к проекту в Бескудниково проявили интерес несколько крупных компаний, в том числе — недавно созданная для инвестиций в жилую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга компания «Самолет две столицы». По данным ЕГРЮЛ, 75% компании принадлежит ЗАО «ИГ 11», основным учредителем которой является брат губернатора Московской области Максим Воробьев.

Ранее Воробьев сообщал о строительстве нового холдинга вместе с гендиректором компании «Самолет две столицы» Игорем Евтушевским, который также владеет компанией «Самолет девелопмент». По словам представителя девелопера, «Самолет девелопмент» интересуется проектом в Бескудниково. Он отметил, что решение о покупке будет принято «после детальной оценки и анализа всех параметров площадки». Представитель «Суммы» отказался комментировать продажу проекта.

«Эверест» в 2016 году получил разрешение от властей Москвы на строительство на 7,5 га в Бескудниково двух высотных комплексов на более чем 259 тыс. кв. м. Из них более 194 тыс. кв. м планировалось отдать под жилье, а остальное — под инфраструктуру и коммерческую недвижимость.

Группа «Сумма» в мае сообщила о планах продать две инжиниринговые компании — «ГлобалЭлектроСервис» и «Стройновация». Об этом РБК сообщили источник, близкий к «Сумме», и консультант компании. По словам представителя «Суммы», группа планирует провести реорганизацию инжинирингового блока компании.