Наторговавший на 42 млрд руб. трейдер пообещал обжаловать решение суда

Частный трейдер из Казани Денис Громов, который наторговал валютой на 42 млрд руб., заявил РБК, что его не устроил отказ Мещанского суда на его просьбу взыскать с Альфа-банка 4,9 млн руб., которые были потеряны в ходе валютных торгов.

По его словам, он «не увидел профессионального разбора ситуации и понимания в словах судьи». Суд, по его словам, «предпочел встать на сторону сильнейшего». Громов отметил, что он хочет подавать апелляцию. «Надеюсь, что другой суд попытается рассмотреть ситуацию более досконально», — добавил трейдер.

Громов хотел взыскать с банка 4,9 млн руб. В ответ Альфа-банк подал встречный иск на 9,5 млн руб. и потребовал оплатить проценты.

В 2015 году Громов в последний торговый день 2016 года провел сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб., в то время как на его счету были 5,5 млн руб. Сначала он провел около 2650 сделок, покупая доллары с расчетами «сегодня» и продавая с расчетами «завтра», проведя операций на 23,7 млрд руб. Однако позже ему позвонил менеджер Альфа-банка и заявил, что трейдер занял у брокера большую сумму, которая, по словам Громова, была «огромная».



Трейдер отметил, что менеджер стал давать советы, как сократить количество заемных средств и «продавать в обратку», то есть постепенно покупать валюту расчетами «завтра» и продавать с расчетами «сегодня». Громов затем провел за 3,5 часа 2600 сделок на общую сумму 18,4 млрд руб. В итоге на его счету образовался убыток в размере 9,5 млн руб.