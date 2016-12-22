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Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика
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Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика
Общество, 17:41
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Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика

Роман Шимко, отец шестилетнего мальчика, сбитого в подмосковном городе Железнодорожный, заявил об отсутствии алкоголя в крови ребенка до инцидента. Об этом он рассказал РБК.

«Я пять минут назад звонил следователю, и он сказал, что результатов экспертизы нет, результаты не готовы», — заявил он. По его словам, он видел сообщения о том, что повторная экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика. «Но я уверен, что результаты не совпадут», — сказал Шимко. Он добавил, что алкоголя в крови мальчика не было. «Есть разные способы, как его туда можно закачать в организм мертвого человека, что и было сделано», — уточнил отец ребенка.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник написал, что повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила «высокие дозы алкоголя» в организме мальчика. Кроме того, по данным агентства, информация о халатности экспертов, проводящих первую экспертизу, не подтвердилась.

Информацию об алкоголе в крови подтвердили глава МВД Владимир Колокольцев и пресс-служба СКР по Московской области. В заявлении СКР говорится о содержании 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка, что совпадает с данными первой экспертизы.

СМИ сообщили об итогах повторной экпертизы крови «пьяного» мальчика
Общество

Авария произошла 23 апреля. Автомобиль в подмосковном Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более десяти метров. Первая экспертиза показала в крови погибшего ребенка наличие алкоголя в 2,7 промилле. На этом основании дело против сбившей ребенка женщины было закрыто.

По словам родителей погибшего, уголовное дело следователи не возбуждали около месяца, часть доказательств была уничтожена. В середине июня СКР попросил передать им дело о гибели шестилетнего ребенка, ведомство возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика.

Семья погибшего ребенка потребовала провести повторную экспертизу, а также обратилась с жалобой к правоохранителям на то, что в ходе расследования смерти ребенка на свидетелей оказывалось давление. СК также возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сейчас водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом глава МВД Владимир Колокольцев взял дело на личный контроль, а также заявил, что наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего не влияет на состав преступления.

Теги: авария , ДТП , Железнодорожный
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