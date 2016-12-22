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В Белом доме прокомментировали новые санкции против России
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В Белом доме прокомментировали новые санкции против России
Война санкций, 22:25
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В Белом доме прокомментировали новые санкции против России

Санкции США против России останутся в силе, пока Москва «не покинет» Украину. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя новые ограничительные меры в отношении России, которые были введены из-за конфликта в Донбассе и позиции Москвы по Крыму, передает Reuters.

«Пока они [Россия] не выйдут из восточной Украины, мы продолжим держать санкции против России», — заявил Спайсер.

Во вторник, 20 мая, США ввели новые санкции против российских компаний и граждан России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Так, ограничительные меры были введены против 11 физических и юридических лиц, которые находятся в Крыму. В Министерстве юстиции США заявили, что санкции, которые связаны с Крымом, будут в силе, пока «Россия не прекратит оккупацию полуострова».

В том числе под санкции попал ряд дочерних предприятий «Транснефти», включая ее «дочек», которые занимаются строительством трубопроводов, ряд банковских структур и других организаций, находящихся в Крыму, в ЛНР и ДНР, и компании бизнесмена Евгения Пригожина. Среди физических лиц ограничительные меры были введены против главы ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, замминистра экономического развития России Сергея Назарова, министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова и других.

В МИД России заявили, что ведомство начало разработку ответных мер на американские санкции. По словам заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва осудила «безответственный подход» США к отношениям с Россией. «В условиях Вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», — заявил он. Рябков добавил, что Россия считает санкции бессмысленными и полагает, что они направленына то, чтобы «затруднить» «сложный путь» нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

В день, когда были расширены антироссийские санкции, президент Украины Петр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп проводили встречу в Белом доме. В своем Facebook Порошенко написал, что он был доволен результатами переговоров и поблагодарил Вашингтон за «поддержку Украины».

Как сообщал Reuters со ссылкой на заявления Белого дома, в ходе встречи украинский и американский лидеры обсудили вопрос мирного разрешения конфликта в Донбассе, а также реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Теги: Белый дом , американские санкции , антироссийские санкции
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