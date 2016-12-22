Глава ВТБ рассказал о недоверии к биткоину

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с подозрением относится к биткоину. Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия 24».

​По мнению Костина, биткоин является «спекулятивной валютой». Банкир добавил, что криптовалюта — «это модная тема», и прогресс в этой области «будет идти». «Но я думаю, что сегодня то, что касается криптовалют, ни законодательство, ни взаимоотношения с регуляторами, — пока ни в коей мере не проанализировано и не решено, поэтому я думаю, тут надо относиться с определенной долей скепсиса», — сказал Костин, подчеркнув, что сам «не очень» верит в биткоин.

По словам предправления ВТБ, больший интерес представляют технологии, связанные с биткоином, например, блокчейн. Он назвал ее «одной из перспективных», но «тоже не единственной и не абсолютной в том плане, что она будет использована и в какой степени». Он добавил, что «ряд центральных мировых банков заявили», что «вряд ли они будут использовать» блокчейн.

Костин отметил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина тоже осторожно подходила к теме криптовалюты.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 2 июня в рамках форума ПМЭФ-2017 заявила о начале работы над созданием национальной криптовалюты. Она отмечала, что ЦБ изучает эту возможность, делает «несколько пилотных проектов».

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив». Она отмечала, что создание национальной криптовалюты — тема долгосрочной перспективы.