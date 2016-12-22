Пользователи Skype пожаловались на глобальный сбой в работе сервиса

Пользователи Skype в России, Белоруссии, на Украине, в Европе, США и других странах пожаловались на сбой в работе сервиса.

Пользователь с ником @JESakkinen заявил на своей странице в Twitter, что

перебои в работе сервиса усиливаются, особенно в Западной и Восточной Европе.

Пользователь под ником @ZokaBazooka опубликовал на своей странице в Twitter карту стран, в которых сервис не работает либо работает с перебоями.

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Пресс-служба Skype​ заявила, что знает о проблеме и пытается ее устранить.

«Некоторые пользователи могут увидеть черную полосу, которая указывает им, что групповой вызов продолжается. Кроме того, могут быть более длительные задержки при добавлении пользователей в список друзей», — говорится в сообщении пресс-службы.



«Мы знаем, что у пользователей по-прежнему возникают проблемы при пользовании сервисом, мы следим за этим», — уточнили в Skype. Однако о причине сбоя пресс-служба Skype не сообщила.