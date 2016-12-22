Министр обороны Франции подала в отставку из-за угрозы расследования

Министр обороны Франции Сильви Гулар подала в отставку. Она заявила, что ее может коснуться расследование французской прокуратуры, которая изучает финансы ее партии MoDem, и она не желает компрометировать новое правительство

Сильви Гулар (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Глава Минобороны Франции Сильви Гулар подала прошение об отставке и обратилась к президенту Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу с просьбой не переназначать ее в новое правительство, сообщает Reuters.

Сильви Гулар проработала на посту министра обороны Франции чуть больше месяца, свое назначение на этот пост она получила 17 мая 2017 года.

Гулар — известный политический деятель, член партии «Демократическое движение» (MoDem). Она также представляет интересы Франции в Европейском парламенте. Свое решение подать в отставку с поста министра обороны Франции Гулар объяснила тем, что не желает компрометировать нового президента и правительство, бросая на него тень из-за расследования, которое ведет против членов ее партии французская прокуратура.

«Президент обязался восстановить доверие общества к работе по реформированию Франции и возрождению Европы. Это цель превыше личных интересов. Вот почему я обратилась к президенту по согласованию с премьер-министром с просьбой не включать меня в состав нового правительства», — говорится в заявлении Гулар (цитата по BFM TV). По словам политика, она допускает, что расследование может коснуться работы ее помощников, и уходом она хочет продемонстрировать свою «добрую волю».

«Если предположить, что предварительное расследование в отношении MoDem приведет к проверке условий трудоустройства моих помощников в Европарламенте, я бы хотела иметь возможность продемонстрировать свою добрую волю и представить результаты работы, которую я проделала», — заявила Гулар.

В воскресенье, 18 июня, во Франции прошел второй тур выборов во французский парламент. Партия Эмманюэля Макрона «Вперед!» получила 308 мест в национальной ассамблее (53,4% от всех 577 мест в парламенте Франции). Еще 42 места получили депутаты партии «Демократическое движение» (MoDem), которая вместе с партией Макрона составляет пропрезидентский центристский блок, который контролирует большинство в парламенте.

Французское правительство автоматически уходит в отставку после оглашения результатов выборов, поэтому премьер-министр Эдуард Филипп подал в отставку на следующий день, 19 июня. Состав нового правительства будет объявлен в среду, 21 июня, в 19:00 по мск.

Прокуратура Парижа в начале июня начала предварительное расследование в отношении членов партии «Демократическое движение». Прокуратура проверяет, каким образом были использованы средства и действительно ли выполняли помощники европейских депутатов свою работу.

По данным газеты Le Parisien, бывший член «Демократического движения», имя которого не разглашается, был вынужден подписать рабочий контракт, согласно которому он становился помощником евродепутата Жана-Люка Беннамиаса, также члена этой партии. Однако по факту «помощник» практически не общался со своим шефом. Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором партии. Сам Беннамиас наличие фиктивного контракта отрицает.