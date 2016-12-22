ФСБ начала изъятие документов в администрации Миасса Челябинской области
Общество, 11:08
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ФСБ начала изъятие документов в администрации Миасса Челябинской области
В администрации города Миасс Челябинской области сотрудники ФСБ и МВД проводят выемку документов, заявил РБК представитель управления ФСБ по Челябинской области.
«Подтверждаем проведение следственно-оперативных мероприятий. Комментировать будет Следственный комитет. Они будут возбуждать уголовное дело», — сообщила сотрудник пресс-службы.Выемка документов началась утром в 7.50 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэрии города. «Силовики в сопровождении двух автоматчиков прибыли в администрацию сегодня в 7:50 (5:50 мск) и сразу заблокировали вход в приемную главы города. Сейчас по их запросу копируется документация мэрии, довольно большой объем. Глава находится на рабочем месте», — рассказал он.
В администрации Миасского городского округа от комментариев о выемке документов отказались.
В апреле в администрации Миасса уже проводилась выемка документов следственными органами, тогда эти процедуры объяснили проверкой законности выделения земельных участков в Миасском округе с 2015 по 2017 год.