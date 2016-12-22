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Спасенных с перевернувшейся лодки на Ладоге подростков госпитализировали
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Спасенных с перевернувшейся лодки на Ладоге подростков госпитализировали
Общество, 10:42
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Спасенных с перевернувшейся лодки на Ладоге подростков госпитализировали

Двоих подростков, спасенных с перевернувшейся во время шторма на Ладожском озере лодки, госпитализировали. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

По ее словам, подростки были госпитализированы в Сортавальскую центральную больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Угрозы для жизни нет. С ними рядом находятся родители. С ними работают и врачи, и психологи», — сообщила Кабатюк.

Один из подростков, как рассказал РБК его отец Юрий Жильцов, находится в больнице в состоянии обморожения.

«У него обморожения, но сейчас самочувствие в рамках стабильного. Врачи говорят, что теперь его жизни ничего не угрожает. У него состоянии психической неуравновешенности — тяжелый шок после пережитого, не может сейчас ничего четко сказать. Всю ночь работал психолог, успокаивал», — заявил отец. По его словам, сын выплыл сам в районе поселка Импилахти. В больницу его доставили уже ночью. У второго 17-летнего спасшегося похожая ситуация, он лежит в той же палате, отметил Жильцов. Он добавил, что трое ребят, которые пропали с перевернувшейся лодки, — это друзья спасенных подростков.

«Ровесники, всем по 16–17 лет. У сына есть небольшой туристический опыт — периодически он ходит в походы. Ребята собрались в трехдневный пеший поход, взяли одеяла и палатки. Они направлялись к родне, но погибли в первый день — плавать же на лодке не планировали, и откуда она взялась, предстоит узнать», — рассказал Жильцов. По словам отца, он узнал о трагедии после звонка из полиции.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере в районе поселка Импилахти вечером 19 июня. Причиной происшествия стала непогода. Владелец базы отдыха в Карелии «Первая линия» Алексей Егоров рассказал РБК, что лодка с подростками перевернулась на выходе из залива Импилахти.

«Залив Импилахти — место крайне тихое, даже во время штормов на Ладоге там никогда никаких волнений не бывает. Лодка перевернулась на выходе из залива в Большую Ладогу. Там был довольно сильный ветер, было волнение — не критичное, но сильное. На лодке выходить, конечно, не стоило», — сказал он.

По словам Егорова, отдыхающим на базе туристам «категорически запрещено» выходить в такую погоду на Большую Ладогу.

Всего на лодке находились пять человек. Троих подростков в данный момент разыскивают водолазы. Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила РБК, что на месте поисков развернут оперативный штаб.

«Сегодня спасательная операция будет продолжена. Будет усилена группировка спасателей. Прибудут дополнительные группы водолазов», — заявила Кабатюк. Она отметила, что с родными детей, поиском которых занимаются спасатели, также работают психологи.

Представитель Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на слова двух выживших подростков сообщила, что один из пропавших погиб, передавал ТАСС.

Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту случившегося дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ведомстве сообщили, что «алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором один из подростков взял у своей родственницы.

В СК отметили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: Карелия , пропавшие дети , Ладожское озеро
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