ЕС и Великобритания согласовали план переговоров о Brexit

В Брюсселе 19 июня начались переговоры ЕС и Великобритании о выходе Лондона из союза. Как сообщает Sky News, в первый день сторонам удалось согласовать план переговоров.

Переговорный процесс пройдет в два этапа. Вначале стороны обсудят условия выхода Великобритании из ЕС. После этого Лондон и Брюссель перейдут к рассмотрению условий будущих экномических отношений.

Как сообщили британский министр по Brexit Дэвид Дэвис и представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье, вопрос выхода страны из союза будет разделен на три блока: вопросы, касающиеся гражданских прав, финансовое урегулирование и иные вопросы. Проблема статуса Северной Ирландии в условиях выхода Великобритании из ЕС будет рассмотрена отдельно. Следующая раунд переговоров по Brexit будет проведен 17 июля.

Ранее, 18 июня представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Великобритания может остаться в Евросоюзе. По его словам, если Лондон изменит свое мнение, «этот путь остается открытым».