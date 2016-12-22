Евросовет одобрил введение санкций в ответ на кибератаки

Евросоюз ответит на кибератаки, в том числе санкциями. Об этом заявили члены Европейского совета по итогам заседания. Текст заявления опубликован на сайте Евросовета.



«Европейские дипломаты ответят на враждебные кибердействия, используя все меры в рамках международной политики и политики безопасности, в том числе ограничительные меры», — говорится в заявлении членов Совета. Ответ будет «пропорциональным масштабу, продолжительности, интенсивности сложности и влиянию» кибератак, отмечается в сообщении.

Политический орган ЕС также заявил о планах разработать систему дипломатического ответа на кибератаки, так называемый механизм кибердипломатии. Она будет налаживать сотрудничество между странами, бороться против «долгосрочных угроз и оказывать влияние на поведение потенциальных агрессоров в долгосрочной перспективе».

«Европейский союз подтверждает, что киберпространство дает много возможностей, но также является вызовами для ЕС, которые постоянно меняются», — говорится в заявлении. Кроме того, европейские страны выразили обеспокоенность тем, что государственные и негосударственные акторы могут для достижения своих целей совершать кибератаки. «Такие действия могут быть расценены как нарушения международного законодательства, и Европейский совет может ответить ни них», — говорится в заявлении. Европейский совет постановил, что страны не должны позволять, чтобы на их территориях совершались противоправные действия с помощью информации и информационных технологий.

В начале апреля сообщалось, что в конгресс США был внесен законопроект, которые предложил ввести санкции против России в ответ на «кибератаки и другие агрессивные действия». Автором законопроекта стал сенатор от Республиканской партии Алекс Муни.

В конце декабря 2016 года США ввели антироссийские санкции из-за атак хакеров, в которых Вашингтон обвинил Россию. В черный список попали шесть физических лиц и пять ведомств, в числе которых ФСБ и главное управление Генштаба. Как полагают в США, российские спецслужбы собирали информацию и использовали «технические инструменты для изменения данных, их фальсификации или хищения», чтобы вмешаться в выборы американского президента в ноябре 2016 года.

