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За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС
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За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС
Общество, 11:39
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За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС

Самолет МЧС вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск за пожаловавшейся на местную медицину президенту России во время «Прямой линии» онкобольной Дарьей Стариковой, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным представителя пресс-службы министерства, на борту воздушного суда находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС. Самолет оборудован медицинским модулем и медоборудованием, что позволит оказать любую помощь больной во время полета.

Ранее ТАСС со ссылкой на правительство Мурманской области сообщал, что заполярные и ведущие российские онкологи на консилиуме решили перевезти больную в Москву в Институт онкологии имени Герцена. По данным областного правительства, для совещания часть врачей специально прибыла в Мурманск, остальные участвовали в консилиумах по удаленным каналам связи. Решение зафиксировано в распоряжении за подписью главы Минздрава России Вероники Скворцовой.

О Дарье Стариковой, которая страдает онкологическим заболеванием, стало известно после ее звонка на «Прямую линию» Владимиру Путину 15 июня. Девушка пожаловалась президенту, что ей поздно поставили диагноз «рак четвертой стадии», а до этого ее лечили от остеохондроза, делая массаж и уколы, противопоказанные при онкологии. Точный диагноз Стариковой поставили только в Мурманске, так как в Апатитах, где ее лечили ранее, недостаточно профильных врачей.

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После обращения пострадавшей СКР по Мурманской области допросил жительницу Апатит и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В тот же день глава региона Марина Ковтун сообщила, что 16 июня поедет в Апатиты для обсуждения проблемы Стариковой и организации здравоохранения в этом городе.

На следующий день после обращения к Путину Старикову госпитализировали после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска, передает ТАСС. После того, как ее состояние стабилизировали, девушку санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу. Состояние больной врачи оценивают как средней тяжести, она в реанимации.

Теги: Владимир Путин , Мурманская область , онкологическое заболевание , ГУ МЧС , аэропорт Раменское ...
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