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Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт»
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Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт»
Политика, 10:55
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Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт»

Секретарем Общественной палаты был при двух воздержавшихся избран журналист, главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев, передает корреспондент РБК с пленарного заседания палаты.

До этого момента секретарем ОП был военнослужащий Вячеслав Бочаров, который возглавил палату после Александра Бречалова, назначенного временно исполняющим обязанности главы Удмуртии.

Других кандидатов на пост секретаря не было.

Почетным секретарем палаты переизбрали физика Евгения Велихова. Первым заместителем Фадеева стал Вячеслав Бочаров, заместителями - Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов. Все они вошли в список членов ОП, предложенный в конце марта президентом Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты в конце марта. Всего в списке оказались 40 человек, среди них был и главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Президент назначил 40 человек в ОП по своей квоте, еще 84 кандидата были выдвинуты региональными общественными палатами, 43 человека были отобраны из некоммерческих организаций путем голосования.

По президентской квоте в состав ОП в том числе вошли академик РАН Лео Бокерия, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, шахматист Сергей Карякин.

Общественная палата — структура, задачей которой является взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления «в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти».

Теги: Валерий Фадеев , Общественая палата , ОП
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