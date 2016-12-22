Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,28 57,68 EUR Нал. 65,24 64,55 USD Бирж. 58,05 +0,27 EUR Бирж. 64,98 +0,27 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1835,73 +0,70% РТС 996,36 +0,20% Brent 47,21 -0,17% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7512,46 +0,66%
«Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов
Лента новостей
СМИ узнали о желании Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед» 11:03, Спорт Евросоюз продлил на год санкции против Крыма 10:58, Политика Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт» 10:55, Политика Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском 10:52, Политика СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет 10:43, Общество Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2 10:40, Технологии и медиа Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров 10:38, Политика «Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов 10:09, Бизнес В Совфеде предупредили об опасности применения С-300 против США в Сирии 10:05, Политика В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах 09:27, Экономика На юго-востоке Москвы загорелся ангар с мебелью 09:10, Общество Глава «Газпром нефти» — РБК: «С нами говорят на равных» 09:00, Интервью ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций 08:58, Финансы СМИ узнали о жалобе директоров АФК «Система» Путину на иск «Роснефти» 08:42, Бизнес Первый чартерный рейс из Японии на Курилы сорвался из-за погоды 08:32, Политика При наезде фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек 08:02, Общество Эксперты Кудрина увидели тупик в рецептах сокращения давления на бизнес 08:00, Экономика Наезд на прихожан мечети в Лондоне. Фоторепортаж 07:54, Фотогалерея  Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии 07:23, Политика «Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса 07:13, Политика Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу 06:29, Общество СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне 06:20, Общество Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали 05:42, Общество СМИ сообщили о десяти пострадавших при наезде фургона на толпу в Лондоне 04:56, Общество В штате Монтана во время панихиды обрушился дом 04:13, Общество Фургон наехал на толпу пешеходов в Лондоне 03:39, Общество США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией 03:26, Политика МВД подтвердило лидерство сторонников Макрона на выборах в парламент 03:12, Политика
«Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов
Бизнес, 10:09
0
«Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов

Российские железные дороги (РЖД) могут получить право снижать тарифы для рядах грузов на 55% вместо действующих сейчас 50% в рамках своих тарифов. Итоговое решение по этому вопросу должны подготовить ко второму кварталу 2017 года, сообщается в документе, который попал в распоряжение «Ведомостей».

Обоснование, по данным газеты, готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В документе сообщается, что тарифы могут снизить на грузы второго и третьего классов: нефть, зерно, удобрения и контейнеры, металлы, которые перевозят на расстояние до 1100 км. В данное время на них действует понижающий коэффициент до 50% без ограничения по дальности перевозки.

Обосновать это решение в марте 2016 года поручил вице-премьер Аркадий Дворкович, пишут «Ведомости» со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции копию этого поручения.

Газета со ссылкой на ФАС сообщает, что увеличение же скидки снизит нагрузку на потребителей и привлечет дополнительные грузы для перевозок через РЖД, заявил изданию представить антимонопольного ведомства. По словам собеседника издания в РЖД, это может произойти на отдельных направлениях. Размер скидки и конкретные маршруты собеседник не назвал, но уточнил, что с помощью такого решения компания «более гибко» отреагирует на «конъюнктуру товарных рынков».

В конце мая ФАС, по данным «Ведомостей, запросила у совета потребителей по вопросам РЖД обобщающую отчетность участников рынка грузоперевозок. Председатель совета Илья Южанов ​10 июня предложил ведомству оценить влияние предложенной меры на финансовый план и инвестиционную программу РЖД. Южанов считал, что скидка не должна снизить доходную базу железнодорожного перевозчика и перераспределить нагрузку на иные грузы. Обоснование размера скидки, по его мнению, сделает механизм предоставления скидок «объективнее и прозрачнее».

Риск этой меры состоит в появлении «перекрестного субсидирования», заявил «Ведомостям» сотрудник одной из компаний-грузоотправителей. Он добавил, что себестоимость перевозок для отправителей грузов снизится, если получится избежать перекрестного субсидирования. Собеседник газеты считает, что РЖД хотят вернуть на железную дорогу нефтяные грузы.

Представители Дворковича, «Роснефти», «Русагротранса» и «Фосагро» не ответили на запросы «Ведомостей».

Увеличение скидки для высоко- и среднедоходных грузов на коротких расстояниях даст дополнительный прирост грузопотока РЖД «не менее чем на 4 млн т в год», заявил изданию гендиректор аналитического агентства «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, для этого есть соответствующие условия: стоимость автоперевозок растет, а качество сервиса на железной дороге улучшается. Возрастание популярности железнодорожных перевозок, по его мнению, связано с металлургическими грузами по мере реализации схемы логистического аутсорсинга. Популярность перевозок зерновых грузов, по его словам, может возрасти из-за повышения эффективности железнодорожных перевозок за счет маршрутизации экспортных отправок.

В ноябре «Ведомости» сообщали о возможном повышении тарифов РЖД в декабре на 2%. Сотрудник РЖД заявил газете, что на прошедшем в конце октября совещании представителей железнодорожного перевозчика грузоотправителей обсуждали возможность добавить 2% к планируемой с 2017 года индексации тарифов на 4,5%.

Теги: РЖД , перевозка грузов , скидки на перевозку
Главное
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма Политика
Материалы по теме
Росавтодор опроверг влияние стачек дальнобойщиков на рынок грузоперевозок Общество
РЖД потребовалось еще 50 млрд руб. на инвестпрограмму Бизнес
Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку