Число пропавших без вести при пожаре в высотке Лондона увеличилось до 58

Число пропавших без вести после пожара в 24-этажной высотке Grenfell Tower в центре Лондона увеличилось до 58 человек, они считаются погибшими в результате ЧП. Об этом The Guardian сообщил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.

Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что без вести пропавшими при пожаре в жилой многоэтажке числится 41 человек. Жертвами пожара в жилом доме стали 70 человек. Еще 60 человек пострадали, 24 из них находятся в критическом состоянии в больницах города.

Видео: Ruptly

Пожар в многоэтажном здании Grenfell Tower в районе Кенсингтон в Лондоне произошел в ночь на 14 июня. В здании проживали около 120 семей. Причины возгорания до сих пор выясняются.