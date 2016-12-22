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Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
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Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Общество, 16:46
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Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России

В России в настоящий момент нет дефицита пилотов самолетов. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

«Мы отслеживаем эту ситуацию все время. Дефицита сейчас нет. Ничего страшного, что какие-то иностранные пилоты тоже работают. Главное, чтобы язык знали», — сказал он.

Дворкович отметил, что не видит ничего хорошего в том, что «часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема». «Главное готовить [кадры], в постоянном режиме этим занимаемся» — подчеркнул вице-премьер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с середины 2014 года российские пилоты из компаний S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа» стали переходить на работу в азиатские авиакомпании. По данным газеты «Коммерсантъ», за последние 2,5 года из России уехало более 300 пилотов.

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что не видит в этом проблемы. Он отметил, что российские авиакомпании «открывали свой рынок для приема специалистов», чтобы иностранные пилоты могли «тоже у нас осуществлять свою деятельность».

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Сергей Извольский отказался комментировать РБК информацию о том, что ведомство направило в адрес российских авиакомпаний требование передать информацию о пилотах, которые перешли на работу за рубеж с начала 2015 года. «Это не новость, а служебная переписка, которую мы никогда не комментировали. Вот это из этой же области, и мы переписку не комментируем», — заявил он.

О том, что администрация гражданской авиации Китая (СААС) прекратила прием кандидатов с российской летной лицензией, сообщил РБК представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation 17 июня. По его словам, китайская сторона не сообщила, на какой срок приостанавливает работу с российскими пилотами. «На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется», — добавил представитель агентства.
Теги: Аркадий Дворкович , российские пилоты
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