Минтранс накажет виновных за срыв чартерной программы «ВИМ-Авиа»

Российское Министерство транспорта планирует провести проверку в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» в связи со срывом программы чартерных перевозок, а также наказать виновных. Об этом «РИА Новости» сообщил глава ведомства Максим Соколов.

«Конечно», — отреагировал он на вопрос, будут ли предприняты к «ВИМ-Авиа» какие-либо меры. Однако их, как пояснил собеседник агентства, «надо принимать на холодную голову». «Проведем проверку, выясним причины и накажем виновных», — подчеркнул Соколов, уточнив, что, по его данным, с регулярными рейсами у авиакомпании проблем нет. Скоро будут решены и все проблемы с чартерными перевозками, добавил министр.

«Действительно, компания задержала ремонт ряда самолетов, и в этом случае под сокращение, естественно, попали чартерные программы — это международная практика», — пояснил глава Минтранса, заметив, что в настоящее время получены все самолеты с ремонта и техобслуживания.

«Ждут поставки новых самолетов в компанию — в ближайшее время, до конца июня, планируются поставки пяти Boeing 777», — заметил собеседник «РИА Новости», пояснив, что «после этого ситуация полностью стабилизируется, в том числе и по чартерным перевозкам».

Ранее, 9 июня, в «ВИМ-Авиа» заявили о том, что планируют полно​стью восстановить расписание в течение двух недель. Прежде авиакомпания отменила ряд своих рейсов из-за задержек в отправлении. Все они, как поясняли тогда представители авиаперевозчика, были связаны с тем, что отправленные на плановое техобслуживание лайнеры авиакомпании не были вовремя возвращены. Таким образом, 6 июня, компания отменила 26 рейсов.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, на 8 июня количество пострадавших из-за проблем ​с авиаперевозками «ВИМ-Авиа» «могло быть приблизительно оценено» в более чем в 10 тыс. человек.