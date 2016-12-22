Бюро Нормана Фостера предложили принять участие в программе реновации

В пятницу, 16 июня, Сергей Собянин встретился со старшим партнером и руководителем службы дизайна британского архитектурного бюро Foster + Partners Люком Фоксом, передает агентство «Москва». «Москва — большой город с огромными инвестициями, с огромными градостроительными возможностями. Я надеюсь, что вы найдете возможность для приложения своего умения и таланта, которые известны во всем мире», — приводит агентство слова столичного мэра.

Foster + Partners было основано архитектором Норманом Фостером в 1967 году. В портфеле реализованных проектов — здание медиахолдинга ​Hearst в Нью-Йорке, виадук Мийо во Франции, лондонский стадион «Уэмбли» и другие объекты по всему миру.

​«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы пригласили для консультации архитектурное бюро Foster + Partners, которое имеет опыт создания новой городской среды и работы в плотно застроенном мегаполисе», — сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Комментируя идею программы реновации в Москве, Фокс назвал ее «ключевой стадией для городского развития». «Любой город на определенном этапе проходит через обновление, через своего рода реновации. Самой важной составляющей здесь является участие жителей, местных жителей», — отметил он.

Архитектор уточнил, что для того, чтобы окончательно говорить об участии британских зодчих в программе, им необходимо узнать больше деталей, посмотреть площадки, обсудить дело более конкретно.

Как пояснил позднее Хуснуллин, архитектурное бюро Нормана Фостера использует в своей работе BIM-технологии (Building Information Modelling; технология, которая учитывает весь цикл проектирования и строительства зданий, а также его эксплуатацию и снос. — РБК), при помощи которых планируется реализовать программу реновации жилого фонда Москвы. «Мэр поставил перед нами задачу перевести через два-три года проектирование в рамках программы реновации в BIM-технологии, поэтому нас привлекает опыт данной компании», — пояснил глава московского стройкомплекса. Он также отметил, что сейчас обсуждается возможность участия архитектурного бюро Foster + Partners в конкурсах на проектирование станций метрополитена и создаваемых на их базе транспортно-пересадочных узлов.

В начале июня стало известно, что два известных архитектурных бюро — Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten — высказали заинтересованность в участии в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках программы реновации. Как рассказывал РБК один из директоров Zaha Hadid Architects Христос Пассас, бюро готовит заявку на участие. «Сейчас мы думаем над всеми аспектами подхода к реализации проекта и о том, с кем вместе мы будем работать над ним, — сказал Пассас. — Для нас это очень захватывающий проект».