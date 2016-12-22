Строители завершили сборку судоходной арки Керченского моста

Сборка железнодорожной судоходной арки Керченского моста, который соединит полуостров Крым с Краснодарским краем, завершена. Об этом сообщается на сайте инфоцентра «Крымский мост».

«Мостостроители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции», — уточняется в сообщении. Теперь осталось провести работу по обустройству арки элементами эксплуатации, подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры, а также покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской, приводит инфоцентр слова начальника Управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Тамань», заказчика проекта Романа Новикова.

По его словам, на керченской площадке строители продолжают укрупнительную сборку арочного пролета под автодорожную часть. Его уже сомонтировали почти на 80%, отметил Новиков. Он добавил, что железнодорожная арка состоит из более чем 400 крупных элементов, а общий вес арочного пролета составляет более 5,8 тыс. т.

Как уточнил заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков, на объекте будут проведены монтаж водоотвода и гидроизоляция. Также строители установят архитектурное освещение и покрасят арку в белый цвет, она визуально будет ярче других конструкций моста, отметил он. «Такая мера принята в том числе для безопасности судоходства и воздухоплавания в регионе», — пояснил Кондаков.

Мост через Керченский пролив свяжет полуостров Крым с Краснодарским краем. Его длина составит 19 км. В декабре 2018 года открыть по мосту планируется открыть автомобильное движение.

В середине мая заказчик строительства «Упрдор «Тамань» в разговоре с РБК сообщил, что на части конструкции, по которой будут ездить автомобили, строители смонтировали первые блоки восходящей арки. За неделю до этого они объявили о завершении строительства половины опор моста.

