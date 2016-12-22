Шойгу доложил Путину и Совбезу о возможном уничтожении лидера ИГ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания Совета безопасности страны проинформировал его постоянных членов, в том числе президента Владимира Путина, об авиаударе ВКС по объекту экстремистских формирований под сирийской Раккой. Об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, в результате удара погибли более ста террористов, среди которых были и члены руководства запрещенной в России организации «Исламское государство», в том числе, предположительно, и лидер группировки Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

В распоряжении РБК оказалась фотография места авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и Су-35 по месту совещания главарей ИГ. На ней видно, как после удара по комплексу зданий, в котором, по данным Минобороны, проходило совещание лидеров ИГ, постройки оказались разрушены ракетами до основания.

​Ранее в пятницу, 16 июня, Минобороны сообщило, что 28 мая российские Су-35 и Су-34 совершили авианалет на командный пункт террористов в южном предместье Ракки, где проходила встреча главарей ИГ. Время и место их совещания ведомству удалось узнать с помощью беспилотников. Тогда же военные заявили, что среди погибших в результате авиаудара, мог находиться и лидер «Исламского государства» Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.​

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что у Москвы в настоящее время нет подтверждения убийства аль-Багдади.