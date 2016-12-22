Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал»

Госдума во втором чтении приняла законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете, сообщает корреспондент РБК.

Ко второму чтению из законопроекта была удалена поправка, предложенная Минкультуры, — о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов по заявлению правообладателей отечественных фильмов, об этом накануне писала газета «Коммерсантъ».



