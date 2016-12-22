Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал»
Общество, 15:34
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал»
Госдума во втором чтении приняла законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете, сообщает корреспондент РБК.
Ко второму чтению из законопроекта была удалена поправка, предложенная Минкультуры, — о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов по заявлению правообладателей отечественных фильмов, об этом накануне писала газета «Коммерсантъ».
До этого против поправки о досудебной блокировке «зеркал» сайтов с пиратским контентом выступили в Кремле, Госдуме и Минкомсвязи. Инициаторами поправки выступали глава Минкультуры Владимир Мединский и руководитель думского комитета по культуре Станислав Говорухин.
За год до этого Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.
Законопроект о блокировке копий пиратских сайтов — так называемых зеркал — разработало правительство. Этот документ вводит в законодательство новый специальный термин «производный сайт в сети интернет», или «зеркало». В случае принятия закон вступит в силу 1 октября 2017 года.
По данным ежегодного отчета Торгового представительства США (USTR), опубликованного в мае, уровень пиратства в России за последний год вырос на 300%. Среди основных проблем с реализацией права на защиту интеллектуальной собственности в России USTR назвало законодательство в этой сфере, которое не подразумевает преследования владельцев коммерческих пиратских сайтов, а также нарушение прав на товарные знаки, высокий уровень распространения контрафакта и непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими правами.