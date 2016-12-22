Экс-директор Исаакия заявила о планах после увольнения написать роман

Исполняющая обязанности директора музея «Исаакиевский собор» с 31 мая Ирада Вовненко заявила, что уволилась по собственному желанию и собирается писать роман о художнике эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, передает «Фонтанка».

«Кстати, там будут эротические сцены, потому что любовь и секс присущи живым людям», — добавила она. ​Вовненко пожелала всем «больше любить друг друга, а не уничтожать».

Нового директора музея назначили накануне, 15 июня. Им стал искусствовед Юрий Мудров. Пост директора Исаакия стал вакантным после увольнения его руководителя Николая Бурова по собственному желанию с 1 июня.

Начавшая 31 мая исполнять обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко являлась автором нескольких романов, среди которых «Влечение» и «Любовь и счастье добавлять по вкусу». Также она участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». Основала благотворительный фонд «Ренессанс».

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил 5 июня, что Церковь «никак не относится к этой фигуре» (Ираде Вовненко). По его словам, ее назначение находится в компетенции администрации Петербурга.

Также он заявил, что не читал ее романов и «подобную прозу». «Конечно, я смотрел какие-то статьи, выдержки, но кто я такой, чтобы судить человека? Все мы не без греха, я и сам грешен», — уточнил он.

Днем 15 июня Вовненко прокомментировала заявление Владимира Путина, которое он сделал во время прямой линии. Президент России напомнил, что Исаакиевский собор строили как церковь, а во времена СССР там был музей атеизма. Путин предложил перенять в этом деле «опыт Ватикана», когда религиозное здание используют в качестве и церкви, и музея. По словам Вовненко, после слов Путина выселения музея из собора не произойдет.