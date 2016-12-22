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Узкоспециализированные кофейни стали популярнее классических кафе
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Узкоспециализированные кофейни стали популярнее классических кафе
Бизнес, 16:51
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Узкоспециализированные кофейни стали популярнее классических кафе

Кофейни с узким ассортиментом вроде Starbucks, Costa Coffe и «Даблби» перетягивают к себе клиентуру кафе «полного цикла», к которым относятся, например, «Шоколадница» и «Кофе Хауз». Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании NPD, которое есть в распоряжении РБК.

Количество посетителей московских кофеен-моноконцепций за первые четыре месяца 2017 года выросло на 23%, а классические кафе потеряли за это же время 11% трафика, отмечают аналитики NPD. Моноконцепции — это кофейни, где упор сделан именно на кофе и где нет официантов (посетители сами получают заказ через прилавок).

Средний чек в таких заведениях, утверждают авторы исследования, на 30% ниже, чем в классических кофейнях — около 267 руб. Примерно столько же люди оставляют в фаст-фуде, и это приемлемая цена, которую россияне сейчас готовы тратить на еду вне дома, рассуждает генеральный директор NPD Мария Ванифатова.

Еще одним драйвером для моноконцепций является возможность взять кофе с собой. Эту услугу предлагают все кофейни, но в заведениях, ориентированных именно на кофе, удобнее делать заказ и выше скорость обслуживания. По данным NPD, 45% посетителей заходят в такие кофейни именно ради кофе в бумажном стаканчике, это вдвое больше, чем в классические кафе (21% трафика).

Кроме того, моноконцепции уделяют особое внимание качеству кофе, отмечается в исследовании NPD. Этот фактор важен для 40% посетителей таких заведений. Сам кофе в узкоспециализированных заведениях стоит дороже, а низкий средний чек связан с размером заказа. Если в кофейнях с обслуживанием гость заказывает в среднем четыре позиции в меню, то в моноконцепциях — около двух.

Аудитория моноконцепций значительно моложе — 61% трафика приходится на людей в возрасте 16–34 лет. В классических кофейнях 57% трафика приходится на посетителей 35–59 лет.

В целом же популярность кофеен в Москве продолжает снижаться из-за падения покупательской способности. По данным NPD, в первые четыре месяца 2017 года трафик в кофейнях снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Теги: кафе , кофейни , «Шоколадница»
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