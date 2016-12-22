Путин начал отвечать на вопросы на прямой линии

Президент России Владимир Путин начал отвечать на вопросы жителей России на прямой линии. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве.



РБК ведет онлайн-трансляцию с «Прямой линии» Путина

Пятнадцатая прямая линия главы России началась с вопроса об экономическом кризисе. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства начал готовиться к мероприятию за неделю. Последние два дня он занимался подготовкой «беспрерывно», отмечал Песков.

В последние годы прямая линия проводилась в апреле, однако в этом году организаторы перенесли ее на 15 июня. Как сообщал директор Левада-центра​ Лев Гудков, перенос прямой линии связан с ​нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще».

В среднем продолжительность прямых линий составляет от двух до четырех часов.