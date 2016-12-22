В Малайзии пропал военный истребитель Hawk 108

В Малайзии в районе штата Тренгану пропал истребитель Hawk 108 Королевских воздушных сил, сообщает издание ​Channel News Asia со ссылкой на заявление военных.

Инцидент, как уточнили в пресс-службе ведомства, произошел 15 июня спустя полчаса после вылета самолета с малайзийской авиабазы Куантан, около 11:30 по местному времени (06:30 мск).

В настоящий момент, как заметили в ВС Малайзии, в районе, где Hawk 108 перестал выходить на связь, запущена поисково-спасательная операция. Произошедшее на своей странице в Twitter уже прокомментировал министр обороны страны Хишаммуддин Хусейн. Пропажу военного лайнера он назвал «тревожными новостями». «Надеюсь, всё завершится благополучно», — заключил он.

Hawk 108 — произведенный британской компанией BAE Systems одномоторный истребитель с улучшенным двигателем. Его выпуск начался в 1970-х годах. Тогда самолет использовался для тренировок в качестве недорогого боевого самолета.

Договор об экспорте лайнера с Малайзией был заключен в декабре 1990 года. Десять Hawk 108 были доставлены из Великобритании в королевство в период с января 1994 года по сентябрь 1995 года.