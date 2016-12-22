Лидер британских либерал-демократов ушел в отставку из-за религии

Лидер Партии либеральных демократов Великобритании Тим Фэррон ушел в отставку через неделю после парламентских выборов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Фэррон объяснил свою отставку тем, что его политическая карьера вошла в противоречие с его верой. «Следствием моего внимания к вере стало то, что я разрываюсь между жизнью в качестве верующего христианина и ролью политического лидера», — рассказал он.

Как отмечает Sky News, личные взгляды Фэррона вызывали многочисленные дискуссии в Великобритании и, в частности, в его партии. Так, 14 июня партию Фэррона покинул один из ее влиятельных членов Брайан Пэддик, который сообщил о наличии разногласий с Фэрроном по ряду вопросов. Телеканал отмечает, что поводом может быть позиция Фэррона по вопросу гомосексуальных отношений, так как Пэддик является открытым геем.

В своем обращении Фэррон отметил, что должен «более мудро» относиться к вопросам, связанным с его верой, в том числе к его собственным взглядом на однополые отношения.

Партия либеральных демократов в результате парламентских выборов в Великобритании заняла четвертое место и получила 12 депутатских мест. Большинство голосов на выборах получила Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

Вместе с тем консерваторам не хватило мандатов, чтобы добиться правящего большинства. Они получили 318 мест вместо 330, которые занимали до выборов. Это вынуждает их формировать коалиционное правительство. Подобный результат в партии расценили как поражение, поскольку это может затруднить процедуру выхода страны из ЕС. После выборов советники и соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл, которые отвечали за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, ушли в отставку.