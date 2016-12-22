Полиция освободила задержанного на акции против реновации Митрохина

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохин отпустили после задержания на акции против реновации у здания Госдумы. Об этом Митрохин сообщил РБК.



«Меня выпустили. Еще раз мне назначили суд. 29 июня будут два заседания с промежутком в один час. Первое будет по 6 и 9 июня, а второе — по сегодняшнему дню. В обоих случая одна и та же статья — ч.5 ст.20.2 КоАП. Там штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. либо общественные работы. Но если будет совокупность статей, то могут посадить на несколько лет, как Ильдара Дадина», — сообщил Митрохин.



Задержание председателя московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Он сообщил, что всего на акции было задержано 14 человек. «Моих соратников было четверо, остальные были люди, которые пришли поддержать. Некоторых отпустили, проведя беседу, остальным направили повестки в суд», — отметил он.

«Я никаких норм закона не нарушил. Полчаса полицейский начальник смотрел, как я держу плакат. Вдруг через полчаса этого взаимного созерцания оказалось, что я что-то вдруг нарушил, и меня забрали», — рассказал политик.

Сергей Митрохин был задержан сегодня во время акции против реновации, проводившейся возле здания. Ранее сообщалось, что полиция задержала 12 человек.