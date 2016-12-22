Полиция начала проверку сообщения о краже скрипки Страдивари в Москве

В Москве в полицию поступило заявление о краже скрипки Страдивари, сделанной в XVIII веке, сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию об этом, как передает ТАСС, подтвердили в пресс-службе главного управления МВД в Москве.

По словам источника, в полицию обратился адвокат, который представляет интересы 78-летнего жителя Севастополя. Ему в наследство досталась скрипка мастера Антонио Страдивари, которую он в 2003 году передал на хранение своей дочери в Москву. Музыкальный инструмент был сделан в 1710 году. Его стоимость составляла порядка 50 млн руб.

В феврале этого года дочь мужчины развелась с мужем, после чего ее бывший супруг начал вывозить из квартиры свои вещи. «Поскольку скрипкой бывший муж не интересовался, у женщины возникли подозрения о подмене инструмента. По просьбе дочери владелец приехал из Севастополя в Москву и выявил различия у предоставленной ею скрипки. Специалисты НИИ им. Гнесиных пояснили, что футляр от скрипки и смычок были изготовлены в XVII веке, а сама скрипка — в 1930–1940 годах XX века», — сообщил источник агентства.

По словам источника, полиция начала проверку в связи с заявлением. В то же время документов, подтверждающих владение дорогостоящим музыкальным инструментом, у заявителя не оказалось. Информацию о том, что заявление проверяет полиция, подтвердили в пресс-службе главка столичного МВД.

​В декабре 2016 года у скрипача Павла Верникова в Швейцарии украли скрипку итальянского мастера Гваданини стоимостью $1,5 млн. После кражи музыкант отменил все запланированные концерты.