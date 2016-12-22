Адвокат назвал приговор по делу Реймера «жестоким и бездоказательным»

Адвокат Владимир Жеребенков назвал приговор суда по делу Реймера о хищении 1,3 млрд руб. «очень жестоким и бездоказательным». Об этом он сообщил корреспонденту РБК в зале суда.

Он уточнил, что защита ожидала «несколько более справедливого решения». «Выступавшие в суде свидетели ничего не говорили о хищении. Следствие искусственно придумало событие преступления и придумало занижение цены, в чем ему помогли некомпетентные эксперты», — заявил Жеребенков.

По его словам, к моменту приговора гособвинение и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не смогли точно подсчитать размер ущерба. По мнению защиты, цифры в приговоре разнятся, а иск ФСИН решено рассмотреть в отдельном процессе в связи с необходимостью провести дополнительные расчеты.

«За 10 месяцев процесса мы привели массу доказательств невиновности наших подзащитных. Суд в приговоре их даже не упомянул», — заявил Жеребенков. По его словам, Реймер, выглядевший в зале суда очень бледным и болезненным, «держался с большим достоинством, в отличие от многих высокопоставленных должностных лиц в похожей ситуации».

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. бывшего директора ФСИН Александра Реймера по делу о похищении 1,3 млрд руб. при госзакупках электронных браслетов для подследственных.

Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Опеределенов получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, а также приговорены к штрафам в 600 тыс. руб. и 700 тыс. руб. соответственно. Осужденных лишили генеральских званий, после выхода на свободу им будет запрещено устраиваться на госслужбу в течение двух лет. Адвокат Владимир Жеребенков собирается обжаловать приговор.