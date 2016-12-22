В Минске прокомментировали задымление на Чернобыльской АЭС

Задымление, которое произошло 13 июня в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, не повлияло на радиационный фон в Белоруссии. Об этом сообщила замначальника службы радиационно-экологического мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Богодяж, передает белорусское новостное агентство «БелТА».

О задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое быстро ликвидировали,13 июня сообщила Госинспекция ядерного регулирования Украины. Задымление, по данным инспекции, произошло в помещении №509 в 16:00 мск. По данным агентства «БелТА», загорелись не радиоактивные, а бытовые отходы.

После получения оповещения о задымлении на украинской ЧАЭС замеры в Белоруссии провели несколько раз, добавила Богодяж. Полученные результаты соответствуют средним параметрам за многие годы. В таком режиме замеры будут проводить еще несколько дней. «Ситуация находится под контролем», — подчеркнула Богодяж.

Третий энергоблок на Чернобыльской АЭС запустили в 1981 году, а в декабре 2000 года его навсегда остановили по решению властей.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. Площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила в районе 46,5 тыс. кв. км, что составляло 23% от общей площади страны. На Украине площадь загрязнения равнялась 50 тыс. кв. км в 12 областях. По данным агентства, от радиации пострадали 19 регионов России площадью около 60 тыс. кв. км, в которых проживали 2,6 млн человек.

Из-за аварии эвакуировали города Чернобыль и Припять. В районе места аварии ввели «зону отчуждения».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2005 год, жертвами аварии на ЧАЭС стали около 4 тыс. человек, среди которых были энергетики, ликвидаторы и жители Припяти, которые получили крайне высокую либо смертельную дозу облучения.

В 2001 году создали ГСП «Чернобыльская АЭС», занимающееся снятием с эксплуатации энергоблоков электростанции и хранилищ для ядерного топлива.