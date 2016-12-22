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Минюст утвердил научную степень по теологии
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Минюст утвердил научную степень по теологии
Общество, 12:58
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Минюст утвердил научную степень по теологии

Министерство юстиции России подписало приказ об утверждении научной степени по теологии. Об этом сообщила министр образования России Ольга Васильева на первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве», передает корреспондент РБК.

«Подписан Минюстом приказ о том, что теология [утверждена] не как теология со степенью истории, философии, а именно как теология [с научной степенью] кандидат и доктор», — сказала Васильева. По ее словам, это «поистине исторический день» и в дальнейшем необходимо приложить «все усилия для подготовки специалистов» в области теологии.

Васильева также заявила о необходимости усиления кафедр теологии в российском образовательном и научном пространствах. «В образовательной сфере теология развивается в трех направлениях: как самостоятельная дисциплина (бакалавриат, магистратура и аспирантура), как подготовка в рамках смежных направлений и как дисциплина по выбору», — отметила Васильева. По ее словам, подготовку по этой дисциплине осуществляет 51 российский вуз. В данный момент по программе теологии обучаются более 4,5 тыс. человек. «Мы в самом начале пути и сейчас важно говорить об этапах развития и качества научной отрасли», — подытожила Васильева.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки в 2015 году. Защита работ по этой дисциплине стала возможна в 2016 году, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

Теги: Минюст России , теология , Министр образования Ольга Васильева
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