Mazda отзовет более 4,5 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

Компания ООО «Мазда Мотор Рус», официальный представитель Mazda на российском рынке, отзовет 4,531 тыс. автомобилей Mazda 5 из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте Росстандарта.

Согласно сообщению, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. Отзыв производят из-за того, что в некоторых автомобилях установлен «в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира», из-за которого «боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать». Это может произойти в случае, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не обновили надлежащим образом.

Если проверка указанных автомобилей выявит, что там установлен выключатель подушек безопасности переднего пассажира, специалисты обновят параметры конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS). Если же выключатель подушек безопасности переднего пассажира в машине не обнаружат, ремонт не потребуется.