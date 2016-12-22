Совфед одобрил создание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством

Совет Федерации ​одобрил создание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Члены комиссии будут вести мониторинг иностранных государств и международных организаций, деятельность которых направлена на «вмешательство в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».

Кроме того, законодатели будут изучать международное право «в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств» и готовить свои предложения по его совершенствованию.

Согласно рекомендациям сената, «Запад все активнее пытается повлиять на внутреннюю политику России», воздействуя на настроения россиян через социальные сети.

В состав комиссии вошли сенаторы Ольга Ковитиди, Борис Невзоров, Виталий Богданов, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев и Игорь Чернышенко. Возглавил комиссию зампред комитета по международным делам Андрей Климов.

Ранее о создании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством писала газета «Коммерсантъ». По данным издания, объектом деятельности комиссии станут в том числе «лояльные Западу российские СМИ», а также «неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России».