На акции против реновации возле Госдумы в Москве задержали 12 человек, передает корреспондент РБК.

Среди задержанных председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а также руководитель общественной приемной Москвы партии «Яблоко» Антон Антонов-Овсеенко. Последний ранее сообщал РБК, что его, Митрохина, а также еще 9 человек в автозаке везут в ОВД «Тверское».

По данным корреспондента РБК, после были задержаны еще двое, в том числе активистка-пенсионерка Светлана Новоселова. Корреспондент отмечает, что полицейские задерживают исключительно противников реновации. Сторонников правоохранители не задерживали, несмотря на то, что в руках некоторых из них были транспаранты.

К зданию Госдумы вышли противники реновации Видео: Телеканал РБК

Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщал РБК, что он вышел в Госдуме на одиночный пикет. По его словам, рядом с ним началась другая акция «в поддержку сбора крови».

Как пояснили полицейские корреспонденту РБК, акция не была согласована с властями Москвы. При этом правоохранители не сообщили, по какой причине задерживают присутствующих.

По данным корреспондента РБК, всего у здания Госдумы собрались около 50 человек. Примерно половина из них — с транспарантами. Корреспондент также сообщает, что некоторые участники собирают подписи против сноса домов и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина.