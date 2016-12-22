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Митрохина задержали на акции против реновации возле Госдумы
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Митрохина задержали на акции против реновации возле Госдумы
Общество, 09:45
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Митрохина задержали на акции против реновации возле Госдумы

Председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали во время пикета против реновации у здания Госдумы в Москве, передает корреспондент РБК.

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что информация о задержании лидера московского отделения партии «Яблоко» «не поступала».

Сергей Митрохин. 14 июня 2017 года (Фото: Мария Истомина / РБК)

Как сообщил сам Митрохин, он проводил возле Госдумы одиночный пикет. По его словам, рядом с ним началась другая акция.

«В прошлый раз рядом проводили акцию в поддержку реновации. Сейчас в поддержку сбора крови. Пусть сюда подходят, я тоже сдам», — заявил РБК Митрохин.

По данным корреспондента РБК, вместе с Митрохиным, в автозаке находятся еще три человека. Полицейски сообщили, что акция не согласована с властями Москвы. При этом правоохранители не объясняют, по какой причине задерживают присутствующих. По словам корреспондента, у задержанных отсутствовали какие-либо транспаранты или плакаты в руках.

Всего, по данным корреспондента РБК, у здания Госдумы собралось около 50-ти активистов. Они собирают подписи против сноса домов и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина.

Задержание активиста около Госдумы. 14 июня 2017 года (Фото: Мария Истомина / РБК)

Также, по данным корреспондента, у Госдумы находятся около 15-ти сотрудников полиции. При этом в пресс-службе центрального округа войск национальной гвардии РБК рассказали, что «сотрудники Росгвардии у здания Госдумы не задействованы». «ОМОН не несет службу у здания Госдумы», — пояснил собеседник РБК в пресс-службе.

В прошлый раз Сергей Митрохин проводил одиночный пикет против реновации у здания Госдумы 9 июня. Во время акции он также был задержан Митрохин рассказывал РБК, что на него составили протокол о том, неправомерных действиях, поскольку он «не имел права стоять c плакатом у Госдумы». Он добавлял, что причиной задержания стало нарушение моратория президента России на проведение любых массовых акций из-за Кубка конфедераций по футболу.

Теги: Госдума , задержание , Сергей Митрохин
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