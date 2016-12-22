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Росавиация назвала запрос об утечке пилотов «служебной перепиской»
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Росавиация назвала запрос об утечке пилотов «служебной перепиской»
Общество, 22:01
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Росавиация назвала запрос об утечке пилотов «служебной перепиской»

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Сергей Извольский отказался комментировать РБК информацию о том, что ведомство направило в адрес российских авиакомпаний требование передать информацию о пилотах, которые перешли на работу за рубеж с начала 2015 года.

«Без комментариев. Это не новость, а служебная переписка, которую мы никогда не комментировали. Вот это из этой же области, и мы переписку не комментируем», — завил он.

О требовании ведомства предоставить данные о пилотах сообщило агентство ТАСС со ссылкой на текст телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Александром Нерадько. По данным агентства, данные о пилотах, включая полное имя и номер свидетельства специалиста, авиакомпании должны предоставить до 15 июня.

Газета «Коммерсантъ» 9 июня сообщила, что с середины 2014 года более 300 российских пилотов перешли на работу в иностранные авиакомпании, в основном азиатские. Источники издания пояснили, что это объясняется более привлекательными условиями работы. Министр транспорта Максим Соколов, комментируя публикацию, заявил, что в России «на самом деле большой проблемы в связи с этим нет».

В начале мая сообщалось, что российские пилоты обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с жалобой на Росавиацию. Они утверждали, что агентство без причин аннулировало свидетельства нескольких сотен пилотов и других специалистов. Авторы обращения также предупреждали, что в будущем может быть аннулирована еще тысяча свидетельств. По их мнению, ситуация в ведомстве свидетельствует о «произволе».

Сергей Извольский, комментируя эту информацию РБК, заявил, что за пять лет ведомство приостановило действие «чуть более 400 свидетельств пилотов». Основная причина отзыва была в том, что те предоставили ложные данные о себе, к примеру медицинские справки.

В ICAO на петицию пилотов ответили, что вопросы трудовых отношений не входят в компетенцию организации.

Теги: Росавиация
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